Lucumi: “Champions? Giusto crederci, possiamo ripetere qualcosa di straordinario”

Jhon Lucumi, difensore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in casa del Verona.

Queste le sue parole: “Tutto il gruppo ha fatto una grande partita, volevamo questa vittoria, ci mancava in trasferta. Portiamo tre punti importanti a casa”.

Siete un bel gruppo? “Pensiamo a partita dopo partita, ci mancano ancora diverse partite, andiamo avanti con questo atteggiamento, possiamo fare qualcosa di straordinario come fatto l’anno scorso, c’è un gruppo umano molto buono e questo aiuta”.

Dopo una fase di appannamento ti sei ritrovato. Come stai?

“Italiano e il gruppo mi hanno aiutato a ritrovare fiducia per poter tornare al mio livello. Ma questo succede nel calcio, dobbiamo lavorare giorno per giorno per migliorare le giocate che non vanno bene”.

Quanto è stato importante il segnale mandato al campionato?

“Molto, anche per noi stessi, perché abbiamo dimostrato di poter dare il massimo e che possiamo fare qualcosa di straordinario”.

Foto: sito Bologna