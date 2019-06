L’Ucraina trionfa nel Mondiale Under 20. 3-1 alla Corea del Sud

Una doppietta di Supriaga e una rete di Tsitaishvili nel finale stendono la Corea del Sud e permette all’Ucraina di trionfare nel Mondiale Under 20. I coreani, passati in vantaggio grazie al penalty trasformato da Lee Kangin, subiscono infatti il ritorno degli avversari, arrendendosi così nell’atto finale della competizione. E’ festa grande per l’Ucraina che, dopo aver eliminato gli azzurri di Paolo Nicolato nelle semifinali, possono ora esultare per la conquista del tanto agognato trofeo.