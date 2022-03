L’ucraina Monzul arbitrerà Inter-Samp femminile. Gravina: “Messaggio per la pace”

Sarà la direttrice di gara ucraina Kateryna Monzul ad arbitrare la partita femminile fra Inter e Sampdoria in programma domenica prossima. “Il calcio italiano è schierato compatto contro la guerra e prosegue l’attività incessante in favore della popolazione ucraina e della sua Federazione accogliendo in Italia uno dei migliori arbitro donna in Europa”, si legge nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale della FIGC.

Anche il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato della decisione: “La famiglia del calcio europeo ha un cuore grande e quello italiano è in prima fila nell’aiutare la popolazione ucraina, la FIGC si è mostrata subito responsabile mettendosi a disposizione della Federazione ucraina per qualsiasi necessità e facendosi carico dei costi del tesseramento e della copertura assicurativa per i giovani in fuga dalla guerra che desiderano giocare a calcio in Italia. Grazie alla UEFA, al presidente Čeferin e a Roberto Rosetti, che ha mostrato una sensibilità straordinaria, e all’AIA, che si è attivata immediatamente, ci siamo organizzati per inviare un altro messaggio importante in favore della pace accogliendo nella squadra degli arbitri italiani la collega Monzul per consentirle di continuare a svolgere la sua professione ad alto livello”.

Foto: Twitter FIGC