Lucioni: “Abbiamo voglia di conquistare una salvezza storica per questa piazza”

Intervistato da SKY Sport poco prima dell’inizio della gara contro il Milan, Fabio Lucioni, capitano del Lecce, ha così parlato: “Sicuramente la voglia è tanta, per conquistare una salvezza storica per questa piazza. Sicuramente troveremo tante difficoltà, farà molto caldo, però ci siamo allenati duramente. Ricominciare dopo tanto tempo è un incognita, loro hanno già giocato in Coppa Italia. Noi avremo grandi motivazioni. Ibra è un giocatore più statico, con Rebic daranno meno punti di riferimento. Ci siamo allenati per questo”.

Foto: sito ufficiale Lecce Calcio