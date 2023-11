Lucescu sul caso scommesse: “Giovani spesso circondati da chi vuole approfittarsene”

Durante l’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Mircea Lucescu ha parlato del calcio italiano, soffermandosi sul problema delle scommesse: “Un giovane che guadagna tanto è spesso circondato da gente che vuole approfittarsene. E la parte educativa dell’allenatore è importantissima, soprattutto per avere giocatori migliori. Ne leggo di tutti i colori, non solo in Italia, e penso che la colpa sia in parte anche di chi ha un rapporto diretto coi ragazzi: ci passi insieme 4-5 ore al giorno, ci parli, devi capire se qualcosa non va. E se i calciatori hanno un problema, alla fine il problema ce l’ha tutto il calcio”.

Foto: Twitter Dinamo Kiev