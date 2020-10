Lucescu su Pirlo: “Un predestinato, me ne accorsi quando aveva 16 anni”

Mircea Lucescu, allenatore della Dinamo Kiev, stasera sfida Andrea Pirlo, al battesimo da allenatore in Champions e sulla panchina della Juve. E proprio Lucescu lanciò Pirlo ai tempi del Brescia quando Andrea aveva 16 anni, questo il suo racconto alla “Gazzetta dello Sport”: “Lo notai agli allenamenti dei giovani, toccava la palla in modo tale che si capiva che stava nascendo un campione. Giocò al Viareggio sotto età, tornò con me in auto, gli parlai per dargli fiducia. Avevo voglia di proteggerlo, alla fine è uscito il campione che è stato”.

Foto: Uefa.com