Lucescu: “La vittoria della Juve è meritata, è di un livello superiore”

Il tecnico della Dinamo Kiev, dopo la sconfitta contro la Juve, ha commentato in conferenza stampa il risultato in favore dei bianconeri. Queste le parole di Lucescu: “La Juve, tecnicamente, è di un altro livello. Ha vinto la squadra più forte e con più esperienza. Il loro successo è meritato, è stata superiore ma forse avremmo meritato di segnare un gol. Sono comunque soddisfatto per la nostra prestazione ma non sono contento del nostro errore al 46′, da quel gol è cambiato tutto. Adesso dobbiamo pensare al campionato e al Ferencvaros, Juve e Barça sono superiori. Abbiamo una squadra giovane, dobbiamo lavorare per fare esperienza.”

Foto: twiter Dinamo Kiev