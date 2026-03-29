Lucescu dopo il malore: “Non respiravo. Mi sono arrabbiato e sono svenuto”

29/03/2026 | 23:28:11

Pericolo scampato per Mircea Lucescu. L’allenatore 80enne, CT della Romania, è infatti stato ricoverato in mattinata per un malore accusato quando stava guidando l’allenamento della sua Nazionale.

Il tecnico ha parlato a Golazo di quei momenti, ricordando tutto: “Mi sono arrabbiato troppo dopo aver visto gli highlights della partita contro la Turchia e ho perso conoscenza, non riuscivo più a respirare e sono svenuto. Adesso sto bene, ma sono ancora rammaricato per non poter andare al Mondiale”.

Foto: Instagram Romania