Lucescu (ct Romania): “Il Parma non ha lasciato partire Man a gennaio”

11/07/2025 | 23:00:38

Il commissario tecnico della Romania, Mircea Lucescu, è stato ospite alla trasmissione televisiva “Fotbal Club” nel corso della quale ha commentato anche la situazione legata al futuro dell’attaccante del Parma, Dennis Man: “Il Parma a gennaio non ha lasciato andare Man, se l’avesse fatto, forse sarebbe stato diverso per lui in questi ultimi mesi. Lo ha dimostrato quando ha voluto che può fare bene in Serie A”.

Foto: Instagram Man