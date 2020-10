Ufficiale: Lucchese, esonerato Monaco

Dopo la sconfitta di ieri sera con il risultato di 3-0 a favore del Pro Patria, la Lucchese ha deciso di non proseguire il rapporto con Francesco Monaco, ormai ex allenatore dei toscani. Ecco il comunicato del club: “La società Lucchese 1905 comunica, con grande dispiacere, di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il sig. Francesco Monaco. Al tecnico un sentito ringraziamento per l’impegno profuso e i successi raggiunti assieme a questa società, oltre ai migliori auguri per il prosieguo della carriera con la speranza che possa ottenere le soddisfazioni sportive e professionali che merita.La conduzione tecnica verrà affidata al sig. Oliviero Di Stefano”.