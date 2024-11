Lucchese, confermata la fiducia in Gorgone. Il comunicato

Con un lungo comunicato pubblicato sul proprio sito, la Lucchese fa il punto di quanto accaduto negli ultimi giorni e conferma la fiducia nel tecnico Gorgone che aveva annunciato le dimissioni dopo la pesante sconfitta contro la Ternana. Questa la nota dei toscani: “La Lucchese 1905 intende fare chiarezza in merito alle vicende delle ultime ore.

Al termine dell’ultima partita contro la Ternana, il mister Giorgio Gorgone, all’interno dello spogliatoio, ha comunicato la sua decisione di fare un passo indietro, rassegnando le dimissioni con grande onestà alla squadra e al direttore sportivo Claudio Ferrarese. Una scelta che, come lo stesso mister ha sottolineato poi in conferenza stampa, non rappresenta un segno di resa – atteggiamento lontano dal suo stile – ma un atto di responsabilità per il bene della Lucchese. L’obiettivo dichiarato era rimuovere qualsiasi alibi per i giocatori e scuotere l’ambiente, favorendo una reazione collettiva, sempre per il bene della squadra e della Lucchese.

Dopo queste dichiarazioni la squadra ha reagito con fermezza, manifestando la propria contrarietà alla decisione del mister. I giocatori hanno espresso la volontà di assumersi personalmente le responsabilità degli ultimi risultati, arrivando a proporsi per parlare direttamente in sala stampa. Anche il direttore sportivo, Claudio Ferrarese, ha ribadito con chiarezza e convinzione il desiderio di proseguire il percorso con l’allenatore, a conferma della fiducia e della stima che unisce il gruppo al tecnico. Questo segnale inequivocabile ha portato sia il mister che la società a riflettere profondamente. Negli ultimi due giorni le parti si sono confrontate più volte, arrivando alla decisione comune di proseguire insieme.

Occorre ribadire che mister Gorgone ha sempre dimostrato che l’aspetto economico non è mai stato una priorità per lui. Già a giugno aveva comunicato al presidente Bulgarella che, qualora non fosse stato ritenuto in linea con il progetto, avrebbe rinunciato al contratto. Durante l’estate ha rifiutato offerte più vantaggiose pur di rimanere a Lucca, convinto del percorso intrapreso con la squadra. Per questo, ipotizzare che dimissioni o esonero siano legati a motivi economici è del tutto infondato. La coerenza dimostrata in questi mesi testimonia la dedizione e l’integrità del mister.

Dal punto di vista societario, inoltre, non ci sarebbe stato alcun problema a rispettare il contratto e cambiare allenatore, ma questa non è stata ritenuta la soluzione più idonea per affrontare il momento di difficoltà. La società ritiene, infatti, che i risultati negativi non siano imputabili esclusivamente al tecnico, ma rappresentino una responsabilità collettiva. Questo concetto è stato chiaramente ribadito anche dai gesti e dalle parole della squadra.

Un ulteriore aspetto importante riguarda gli obiettivi stagionali. Prima dell’apertura del mercato, la società e il direttore sportivo avevano pianificato di allestire una squadra con ambizioni più alte. Tuttavia, per diverse dinamiche, non siamo riusciti a concretizzare alcuni situazioni che erano state preventivate. Di conseguenza, anche alla luce dei risultati – che rappresentano un segnale inappellabile – l’obiettivo principale della squadra è ora la salvezza e il mantenimento della categoria.

Alla luce di queste considerazioni, la Lucchese 1905 comunica ufficialmente di aver rinnovato la fiducia a mister Giorgio Gorgone, il quale già da oggi pomeriggio tornerà a dirigere gli allenamenti.

La società chiede ai propri tifosi e alla stampa locale di fare quadrato in questo momento delicato, lavorando insieme per uscire da questa spirale negativa. A tal proposito, domani, giovedì 21 novembre, il direttore sportivo Claudio Ferrarese incontrerà i tifosi per fare il punto della situazione e ascoltarli, con l’obiettivo di remare tutti nella stessa direzione.

Inoltre, in occasione della partita contro il Pontedera, la società ha deciso di dare un segnale forte ai propri sostenitori. Per questa gara, i biglietti saranno proposti a prezzi fortemente scontati: Curva Ovest 5€, Gradinata 8€, Tribuna 10€, prezzi comprensivi di prevendita. La vendita inizierà, sia online che in biglietteria, dalle ore 16.00 di mercoledì 20 novembre”.

Foto: Instagram Lucchese