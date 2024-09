Lorenzo Lucca ha segnato il suo secondo gol in campionato quest’oggi contro il Parma. Una rete che è servita all’Udinese ad avviare la rimonta sui ducali per il 3-2 finale. Il centravanti italiano non ha contenuto il suo entusiasmo e, visto il primato in classifica solitario dopo quattro giornate, ha pubblicato una sua foto su Instagram, commentandola così: “Salutate la capolista”.

Foto: Instagram Lucca