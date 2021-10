Lucca: “Sono cresciuto nel segno di Ibra e Trezeguet. Zlatan è ancora il più forte, cerco di imitarlo”

Durante l’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Lorenzo Lucca, bomber del Pisa, si è anche soffermato a parlare dei modelli ai quali si ispira. Di seguito le dichiarazioni.

“Chi erano i miei modelli da bambino? Papà mi riempiva di videocassette di grandi centravanti: Ibrahimovic e Trezeguet soprattutto. Oggi chi sono i tre più forti? Ancora Ibra, per me il più forte in assoluto nella storia del calcio, almeno per quelli che visto io. Poi metto Dzeko e Lewandowski… Anzi no, Haaland è meglio. Sono alto come Ibra, anche un po’ di più, quindi cerco di imitarlo. Ne studio i movimenti, le giocate, e provo a ripeterli. Come Zlatan, anch’io sono agile e bravo in acrobazia nonostante la statura. Dzeko mi piace perché anche lui è alto-alto, ma stiloso. Bravo coi piedi, forte di testa, sa far giocare bene i compagni d’attacco. È più di un semplice realizzatore. Haaland non ha la tecnica degli altri due, ma è più veloce. Negli spazi larghi diventa davvero devastante. Quando è spalle alla porta, si gira e parte, non lo tieni più”.

Foto: Instagram Lucca