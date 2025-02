Lucca si scusa: “Volevo essere un duro però da solo non sono nessuno”

Lucca, nella gara contro il Lecce, è stato protagonista in tutti i sensi. L’attaccante dell’Udinese, infatti, ha realizzato il rigore che ha portato alla vittoria la squadra, ma ha anche litigato con i compagni per battere il penalty. Il bomber ha tolto il pallone dai piedi di Thauvin e ciò ha portato l’allenatore a prendere la decisione di sostituirlo poco dopo. Lorenzo si è reso conto del gesto fatto e, tramite un post sul proprio account Instagram, si è voluto scusare pubblicamente: “Volevo essere un duro però, da solo, non sono nessuno”.

FOTO: Instagram Lucca