Lucca si presenta: “Il Napoli era il mio unico obiettivo. Gattuso? Ci siamo sentiti”

21/07/2025 | 15:12:31

Il nuovo attaccante del Napoli Lorenzo Lucca si è presentato in conferenza stampa: “Mi ha colpito il gruppo e tutte le persone che lavorano all’interno della società. Siamo un gruppo fantastico con lo stesso obiettivo. Conte? Non giudico io il mister, ha vinto tanto e posso solo che imparare da lui a livello mentale. Lukaku? Giocatore fantastico, posso prendere come esempio lui e non vedo l’ora di scendere in campo. Gattuso? Ci siamo sentiti col mister in estate, mi ha chiesto come stavo, in ottica nazionale sono venuto qui e Napoli è sempre stato l’unico mio obiettivo, la mia prima scelta, insieme al direttore, al presidente ed al mister, mi hanno voluto fortemente, è un percorso che sta iniziando e che può finire poi benissimo con i Mondiali e devo giocarmi le mie carte nella maniera corretta e lavorare settimana dopo settimana”.

FOTO: X Napoli