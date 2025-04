Lucca segna, ma commette fallo: reti inviolate tra Genoa e Udinese all’intervallo

Si chiude a reti inviolate la prima frazione di gioco al Ferraris tra Genoa e Udinese. Partono meglio i padroni di casa che al 10′ creano la prima occasione della gara con Malinovskyi che trova Pinamonti all’interno dell’area di rigore, ma la conclusione del centravanti genoano trova la pronta risposta di Okoye. Al 33′ ci riprovano i rossoblu con un altro cross pericoloso arriva da sinistra, questa volta firmato da Thorsby. Pinamonti si fa trovare pronto e colpisce di testa, ma il pallone termina appena sopra la traversa. Al 37′ la prima occasione per gli uomini di Runjaic: Lucca vince lo scontro con De Winter sul lancio lunghissimo di Bijol e batte Leali in uscita. L’arbitro, però, ferma tutto per la trattenuta di Lucca su De Winter.

Foto: Instagram Udinese