Lucca: “Qui a Napoli si respira un’aria speciale, siamo come una famiglia. Su Lukaku…”

27/07/2025 | 13:30:00

Intervenuto ai microfoni di Radio CRC dal ritiro di Dimaro, Lorenzo Lucca ha espresso tutta la sua soddisfazione per l’inizio dell’avventura in maglia azzurra, sottolineando l’importanza del primo gol e del clima che si respira nel gruppo. “Segnare è stato bello, ma lo è stato ancor di più conquistare la prima vittoria della stagione,” ha detto l’attaccante, entusiasta dell’ambiente partenopeo: “Qui a Napoli si respira un’aria speciale, mi hanno accolto tutti benissimo. Siamo come una famiglia.” Lucca ha poi parlato di Romelu Lukaku, da cui spera di apprendere molto: “È uno dei migliori centravanti della Serie A. Gli chiedo spesso consigli, voglio imparare da lui il più possibile. Giocare insieme sarebbe bellissimo.” Spazio anche a qualche battuta sul gruppo e sul lavoro quotidiano: In difesa chi mi mette in difficoltà nel Napoli? Nessuno (ride)…Scherzo. Con Buongiorno ho un rapporto speciale, ci conosciamo da tempo. Ma il gruppo è compatto, unito, tutti lavorano con grande impegno. I difensori? Mi spingono a dare il massimo, ed è una cosa positiva: aiuta a crescere.”

Foto: insta napoli