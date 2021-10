Lucca, quella svolta Pisa (a sorpresa) da troppi sottovalutata

Una grande sorpresa ma forse sottovalutata. Ricordiamo quei giorni dell’irruzione del Pisa per Lorenzo Lucca: una notizia inedita e una conclusione rapida, dal 10 al 15 luglio arrivammo in pratica alla definizione. Tutto questo perché il Pisa avrebbe garantito una base di 2 milioni più bonus al Palermo, coronando un lungo inseguimento condotto a fari spenti come poi ammesso dallo stessa proprietà nerazzurra. Lucca è stato molto vicino al Sassuolo, poi il Pisa ci ha creduto più degli altri. E quei giorni di luglio trascorsero quasi sottotraccia perché si pensava a un’operazione di ordinaria amministrazione. Invece no perché Lucca è diventato subito protagonista. Ne riparleremo, a maggior ragione, quando il Pisa alzerà inevitabilmente l’asticella prima di dare il via libera alla cessione del suo gioiello. E non c’è fretta.

Foto: Twitter Pisa