Lucca: “Mondiali? Vogliamo qualificarci senza playoff. Il nostro percorso non dipende solo dalla gara con la Norvegia”

08/06/2025 | 16:15:40

L’attaccante dell’Italia Lorenzo Lucca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Moldavia: “Dobbiamo dimostrare a tutto il popolo italiano che ci può stare un passo falso, dobbiamo soprattutto portare i tre punti a casa che sono fondamentali per questa qualificazione. Dobbiamo restare concentrati e compatti, insieme si superano questi momenti difficili. Noi pensiamo a non giocarci i play-off, alla qualificazione diretta. Ma non dovesse accadere saremmo i primi a combattere per andare ai Mondiali comunque, la qualificazione è una cosa che non possiamo fallire. In Norvegia non siamo stati capaci di vincere, ma non penso che il nostro percorso dipenda solo da quella gara. Dobbiamo mantenere questa compattezza e rimanere concentrati”.

Foto: Instagram Lucca