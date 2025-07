Lucca: “Lukaku? Fino a qualche anno fa lo guardavo solo in tv. All’Ajax ho trovato difficoltà”

21/07/2025 | 15:31:23

In conferenza stampa, Lorenzo Lucca ha parlato anche delle sue esperienze precedenti all’arrivo a Napoli: “La gavetta mi ha aiutato molto a crescere, mi sono confrontato già dai 14-15 anni con rivali più grandi, soprattutto promozione, eccellenza, lì il giovane lo vedono un po’ da intimorire. Sono migliorato sotto tanti punti di vista all’Udinese, mi sento migliorato anno dopo anno, ma posso migliorare ancora di più nel lavoro con i compagni, giocare più con loro, prima pensavo al gol, gol, gol ma non fa bene a me e neanche alla squadra. Ajax? Ho vissuto un anno non giocando, con tante difficoltà fuori da casa, ero più giovane, ma è esperienza che ti porti dentro e ti fanno crescere tanto. Lukaku? Sicuramente giocare con uno come Romelu è una soddisfazione, fino a 4-5-6 anni fa lo vedevo solo in tv, sono contento ed orgoglioso di me stesso e del gruppo. So da dove sono partito e so dove voglio arrivare”.

FOTO: X Napoli