Lucca: il mercato, la valutazione, la pressione e la tensione

22/10/2025 | 13:23:23

Lorenzo Lucca è stato uno degli acquisti più importanti nell’ultima sessione di mercato del Napoli. Operazione da circa 35 milioni tra prestito molto oneroso e obbligo di riscatto: non entriamo nel merito della valutazione, ognuno può fare i ragionamenti che ritiene. Di sicuro per l’attaccante è cambiato il mondo: a Udine era un titolare fisso, la squadra era ritagliata e impostata sulle sue caratteristiche, a Napoli è ormai la soluzione alternativa a Hojlund, tenendo conto che presto tornerà Lukaku. Questo per dire che il Napoli non ha badato a spese per accontentare Conte, soltanto che nelle aspettative Lucca pensava di essere molto più presente nelle rotazioni e adesso deve snaturare antiche abitudini. Non è tempo di bilanci definitivi, ma tra mercato, valutazione, tensione e pressione l’attaccante vive un momento delicato che deve superare velocemente per evitare che la stagioni prenda una piega sbagliata.

Foto: Instagram Napoli