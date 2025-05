Lucca: “Futuro? Ora non ci penso. A Udine sto bene”

13/05/2025 | 22:13:14

Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese, ha parlato a Sky sul futuro.

Queste le sue parole: “Io penso solamente a concentrarmi partita dopo partita, è fondamentale per me. Non ho parlato con nessuno. In questo momento sono contento qui a Udine, sono felice di vestire questa maglia e di giocare in questo stadio che è molto importante”.

Lucca ha commentato poi i suoi 13 gol stagionali, di cui 11 in campionato: “Sono contento per i gol segnati, ma c’è rammarico per una partita in cui avremmo dovuto vincere in casa nostra, per la nostra gente e per tutta la città. Personalmente sono migliorato molto, ma devo e posso ancora migliorare tanto”.

Sul drastico cambio di risultati dell’Udinese tra prima e seconda parte della stagione, ha aggiunto: “Non è successo niente di grave, ricordiamoci che l’anno scorso ci siamo salvati all’ultima giornata. Quest’anno abbiamo fatto una prima parte di stagione molto buona, forse al di sopra delle aspettative, anche se nella seconda siamo stati poco cinici”. Chiosa, meritata, sulla sorpresa Runjaic in panchina: “Il percorso del mister è stato ottimo, noi siamo contenti di lavorare con lui e io penso che lui sia contento di lavorare con noi”.

Foto: Instagram Lucca