Lucca: “Contentissimo per il gol. Ora non devo fermarmi”

22/09/2025 | 23:09:55

Lorenzo Lucca, attaccante del Napoli, autore del terzo gol dei campani, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Pisa: “Sono contentissimo del gol ma soprattutto dei tre punti. Dobbiamo continuare così, siamo forti e dobbiamo portare a casa più punti possibili. Il mister mi ha chiesto di lavorare e di mettermi a disposizione: quando mi chiamerà in casa, farò il massimo. Il campionato è appena iniziato, dobbiamo pensare a portare a casa più punti possibili: abbiamo riscattato una sconfitta subita in 10 vs 11”.

Foto: sito Napoli