Lucca, Bonny, il finto centravanti e gli effetti del mercato

25/10/2025 | 12:17:58

Lorenzo Lucca è, sarebbe, il sostituto naturale di Hojlund in attesa del rientro di Lukaku. Arrivato in azzurro prima del danese, le porte si dovrebbero spalancare in caso di assenza del suo concorrente che non ha recuperato dopo i problemi muscolari. Ma Conte ha provato Neres come finto centravanti in vista della supersfida delle 18 contro l’Inter e la spiegazione potrebbe essere quella di partire con una soluzione diversa per avere almeno un attaccante puro in panchina. Se Lucca – avallato dall’allenatore quando il Napoli stava pensando a Nunez – non fosse titolare in assenza di Lukaku e Hojlund, sarebbe una brutta botta per la sua autostima dopo un investimento di mercato non indifferente. Il momento di Bonny è diverso, vive un periodo straordinario, gioca perché Thuram è infortunato ma lo fa incidendo e probabilmente avrebbe il suo spazio anche se l’Inter non avesse il francese in infermeria. Umori opposti, investimenti di mercato che – almeno fin qui – non tutti hanno reso in base alle aspettative.

Foto: insta napoli