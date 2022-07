Lucca-Bologna, ultimi dettagli. Sabato scorso incontro con il Toro per Barrow

Lorenzo Lucca viaggia spedito verso il Bologna, ormai siamo ai dettagli. Operazione tra i 9 e i 10 milioni, l’attaccante lascia Pisa dove si è smarrito strada facendo dopo uno straordinario avvio nell’ultima stagione di Serie B. Un’altra torre per Mihajlovic, mentre il futuro di Barrow è tutto da definire, ben oltre il contratto non lunghissimo che lo lega al club emiliano. Dopo i tentativi di diverse settimane fa, sabato scorso c’é stato un altro incontro tra Bologna e Torino, per Juric l’attaccante è il primo nome della lista. Il Torino ha ribadito l’offerta da circa 10 milioni, il Bologna ne chiede 15, le parti si riaggiorneranno.

Foto: twitter Pisa