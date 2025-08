Lucca: “Arrivo in un gruppo forte. Ibra il mio idolo da ragazzo”

01/08/2025 | 23:31:46

Lorenzo Lucca, attaccante del Napoli, ha parlato dal palco di Castel Volturno, ai tifosi del Napoli.

Queste le sue parole: “Numero 27 di Fabio Quagliarella? In realtà non ho avuto la fortuna di parlarci, non ci avevo pensato: l’ho scelto perchè il 9 era di Lukaku e ho deciso di prendere il 27 perchè sommati fa 9”.

Sulla città: “Ancora devo vedere la città, due o tre anni fa sono stato a Napoli in visita e ho visto i Quartieri Spagnoli e mi sono piaciuti. Il compagno con cui ho legato di più? Sicuramente Meret, Buongiorno, Raspadori perchè li conoscevo già dalla Nazionale”.

Cosa mi rilassa dopo una partita? “Stare a casa con la mia fidanzata e la mia famiglia, andare a dormire il più presto possibile. Momento più bello della carriera? Ora, qui in questo momento. Il calciatore che seguivo da piccolo? Dico Ibrahimovic. Il rapporto con il fantacalcio? Al ristorante ti fermano e ti chiedono di portare i bonus! Un rituale prima delle partite? Prima di entrare tocco l’erba e mi bacio il polso”.

Foto: Instagram Napoli