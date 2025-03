Lucca: “Andremo al Mondiale, non ci sono scuse. Kean? Non gli invidio nulla”

Durante l’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il centravanti dell’Udinese, Lorenzo Lucca, ha così parlato della sua esperienza in Nazionale: “Sono contento perché il ct mi ha dato spazio. E ho ritrovato tanti compagni dell’Under 21. Ma torno esattamente come sono andato, decido di proseguire il percorso con l’Udinese: mancano nove partite, bisogna dare tutto. Sono fiducioso, andremo al Mondiale, non ci sono scusanti.”

Poi ha proseguito: “Io e Moise siamo stati insieme al Torino da piccoli. È un grande amico. Ci conosciamo da quando eravamo bambini ed è stato bello ritrovarsi e ricordare cosa facevamo in spogliatoio. Siamo sempre rimasti in contatto. È fortissimo. Lui ha più tiro e io più colpo di testa? Abbiamo tutti e due tutto. Non gli invidio nulla.”

Infine: “Continuare a lavorare con serenità, stare tranquillo. E non devo mettermi pressioni addosso. Devo pensare a migliorarmi come ho fatto finora, con la fiducia dell’Udinese che due anni fa è stata la prima a credere in me dopo un’annata difficile.”