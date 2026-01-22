Lucca al Nottingham Forest: una rincorsa dal 3 gennaio, è fatta!

22/01/2026 | 16:35:40

Lorenzo Lucca va al Nottingham Forest: prestito oneroso (un milione o poco più) con diritto di riscatto fissato a 35 milioni, c’è il via libera del Napoli. Una rincorsa dal 3 gennaio quando avevamo accostato per la prima volta Lucca al club inglese e non c’erano tracce precedenti. Avevano raccontato che su Lucca c’era soltanto il Benfica, evidentemente non era così. Il 17 gennaio avevamo aggiunto che il Nottingham Forest era tornato in pressing, il Pisa ha provato fino all’ultimo a convincere l’attaccante ma la sirena Premier era troppo forte. Adesso Lucca è atteso in Inghilterra per visite e firma.

Foto: sito Napoli