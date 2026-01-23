Lucca al Nottingham Forest: dalla sorpresa del 3 gennaio all’annuncio ufficiale

23/01/2026 | 18:46:18

Il 3 gennaio scorso vi avevamo svelato la presenza del Nottingham Forest nella corsa a Lorenzo Lucca, una pista che negli ultimi giorni è stata confermata da tutti, vi abbiamo dato altri dettagli. Adesso è arrivato il comunicato ufficiale del Nottingham Forest: “Il Nottingham Forest è lieto di confermare l’ingaggio di Lorenzo Lucca, che arriva in prestito dal Napoli, con il Club che detiene un’opzione per rendere permanente l’accordo in estate”.

foto sito nottingham