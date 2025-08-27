Lucas Vazquez: “Sono grato a Xabi Alonso. Ecco perché ho scelto il numero 21”

27/08/2025 | 11:30:00

Il neo acquisto del Bayer Leverkusen, Lucas Vazquez ha rilasciato le prime parole ai canali del club. Nel corso delle riprese, l’ex Real Madrid ha riconosciuto il ruolo importante di Xabi Alonso per la buona riuscita della trattativa. Di seguito, le sue dichiarazioni: “Xabi Alonso? Sì, ho parlato con lui prima. Mi ha parlato molto bene del club, dell’organizzazione, della squadra e di tutto ciò che riguarda il Leverkusen. E la verità è che sono felicissimo di essere qui. Sono anche grato a Xabi per l’aiuto che mi ha dato”. Sul numero di maglia: “Perché il 21? Perché è un numero che mi piace. A casa abbiamo fatto una votazione con i bambini e a loro è piaciuto di più il 21 rispetto agli altri numeri disponibili”.

Foto: sito Bayer Leverkusen

