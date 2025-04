Lucas Vazquez: “Serataccia. Ma se c’è una squadra al mondo che può rimontare, siamo noi”

Lucas Vazquez, giocatore del Real Madrid, ha parlato a Canal+ dopo la debacle per 3-0 subita in casa dell’Arsenal in Champions.

Queste le sue parole: “Non stavamo bene, l’Arsenal ha fatto una grande partita, ha avuto occasioni ha saputo giocare su di noi, abbiamo avuto soltanto qualche azione isolata. Nel secondo tempo non siamo stati in grado di fare un passo avanti, ci è mancata la continuità nel gioco, avere più possesso palla e alla fine non siamo riusciti a fare una buona partita”.

La rimonta: “È complicato, certo, ma se c’è una squadra al mondo che può ribaltare questo siamo noi, nel nostro stadio, con i nostri tifosi, sarà una partita diversa da questa e insieme la porteremo avanti”.

Vazquez ha poi proseguito: “Non siamo abituati a subire due sconfitte di fila, non resta che lavorare, fidarci di noi più che mai, questa squadra merita la fiducia di tutti”.

