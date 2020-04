Lucas Moura rassicura: “Mourinho non vuole che Kane lasci il Tottenham”

Intervistato dai microfoni di SKY Sports UK, Lucas Moura, esterno brasiliano del Tottenham, ha commentato le voci di mercato che vedono Harry Kane lontano dagli Spurs: “Sono sicuro che il Tottenham riceve offerte per ogni stagione per Kane. – ha detto – Vorrei che rimanesse perché è molto importante per noi e perché non è facile trovare un giocatore come lui. Tutti sanno che è un grande giocatore, segna quasi in ogni partita. Inoltre, sono sicuro che Mourinho vuole tenerlo. Conta su di lui per la prossima stagione. “