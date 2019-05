Lucas Moura: “La tripletta all’Ajax? Ho rivisto le immagini 100 volte”

Lucas Moura, attaccante brasiliano del Tottenham e grande protagonista del cammino degli Spurs in Champions, ha parlato al sito ufficiale del club alla vigilia della finale contro il Liverpool: “I tre gol all’Ajax? Ho rivisto le immagini 100 volte, sono emozioni molto forti. Ci ho creduto fino all’ultimo respiro. Nel recupero mi è arrivato il pallone, volevo essere vicino all’area per fare qualcosa di importante, e quando ho tirato non ho pensato a nulla. Dopo ho visto il pallone in rete e non sapevo più cosa fare, come sentirmi e come festeggiare. Tutti i miei compagni sono venuti da me, mi ricordo di tutto perfettamente, correvo, saltavo: è stato come in un film, ma alla fine è tutto vero”.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham