Lucas Moura esalta Mourinho: “È un vincente, mi ha ridato fiducia”

Lucas Moura è uno dei grandi protagonisti del Tottenham targato Mourinho. Il brasiliano, 3 gol in 5 presenze sotto la guida dello Special One, ha parlato così ai microfoni del Sun: “Non c’è bisogno che dica a tutti le doti di Mourinho. Tutti sanno che è un allenatore vincente e che cosa può dare ad una squadra. Sono sicuro possa davvero darci molto. Tutti sanno che prima non giocavo molto con Pochettino, ma Mourinho mi ha ridato fiducia. Consapevolezza dei miei mezzi e l’opportunità di fare bene. Quando cambia l’allenatore cambiano le motivazioni, questo è normale. Io voglio dimostrare quanto valgo”.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham