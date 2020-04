Lucas Leiva: “Se si riparte lottiamo per lo scudetto e andiamo in Champions”

Intervenuto in diretta Instagram con il canale Esporte interattivo, Lucas Leiva, centrocampista brasiliano della Lazio, ha voluto commentare la situazione che sta vivendo nel nostro Paese: “E’ un momento di grande apprensione – ha detto – ed è triste sapere che molta gente stia morendo. Per fortuna in questa situazione drammatica c’è anche tanta collaborazione e tanta solidarietà. All’inizio ho pensato di tornare in Brasile perché mia moglie e i miei figli erano tornati lì prima del blocco. Ma la società non mi ha dato l’autorizzazione a lasciare Roma, così sono rimasto. Poi per fortuna mia moglie e i miei figli sono potuti rientrare in Italia e così adesso stiamo tutti assieme.” Ha aggiunto poi sulla ripresa: “Qui in Italia si sta parlando di come e quando riprendere il campionato. Ognuno la pensa in modo diverso. Come in Brasile anche qui c’è molta gente che chiede che l’isolamento termini, allo stesso tempo si teme che finita la quarantena il contagio possa riprendere. Non è facile. Lo stop è arrivato quando eravamo a un punto dalla vetta. Se avremo il via libera proveremo a dire la nostra nella lotta per lo Scudetto. In ogni caso credo che torneremo in Champions e questo sarebbe comunque un risultato straordinario.”

Foto: profilo Twitter ufficiale SS Lazio