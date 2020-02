Lucas Leiva: “Mi mancano familiari e amici ma qui sto benissimo e sono felice”

Il mediano della Lazio Lucas Leiva ai microfoni di DAZN ha parlato della sua famiglia e del suo paese, il Brasile.

Di seguito una parte delle sue parole.

“Mi piacerebbe tornare in Brasile da famiglia e amici ma i problemi di sicurezza nel Paese mi scoraggiano per il momento. Mi mancano i pranzi con famiglia e i miei amici ma non si può avere tutto: qui sto benissimo e sono felice di ciò che ho raggiunto“.

Foto: Twitter ufficiale Lazio