Lucas Leiva: “Con il Dortumund gara perfetta per reagire dopo l’Udinese”

Insieme a Simone Inzaghi, a parlare in conferenza stampa, il centrocampista Lucas Leiva che ha analizzato la gara contro il Borussia Dortmund.

Queste le sue parole: “Sarà una partita diversa dall’andata, giochiamo fuori casa. Abbiamo voglia e dimostrato di avere un approccio perfetto. Giocare senza pubblico ormai adesso è la normalità. Dobbiamo cercare di trovare le motivazioni, che avremmo trovato anche con il pubblico avversario presente. Sarebbe stato bellissimo”.

Sul riscatto dopo l’Undinese: “Teniamo tanto al campionato, siamo consapevoli di aver fatto male con l’Udinese. Siamo una squadra matura e non dobbiamo trovare scuse. Abbiamo fatto una brutta partita non perché stavamo già pensando alla Champions. La partita di domani contro il Dortmund è perfetta per reagire”.

Foto: Twitter uff. Lazio