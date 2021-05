Lucas Leiva: “Brutto perdere un derby. Spiace non essere entrati in Champions, c’è da migliorare”

Intervistato da Lazio Style Channel, Lucas Leiva ha parlato del ko del derby contro la Roma.

Queste le sue parole: “Brucia tanto, perdere un derby non è mai bello. Nel primo tempo avevamo la partita sotto controllo, non dovevamo prendere quel gol, ancor meno in una stracittadina. Andare al break in svantaggio non è stato positivo per noi. Nella ripresa abbiamo avuto qualche occasione con pazienza ma non siamo riusciti a segnare: loro hanno segnato su una ripartenza e lì hanno chiuso la partita. Incassare una rete come la prima non può accadere, contro la Roma né contro qualsiasi altra squadra: una volta sono andati in porta e hanno segnato, mentre noi avevamo costruito. Nella ripresa avevamo mantenuto il possesso del pallone poi abbiamo concesso un contropiede perché avevamo provato ad aprirci”.

Sulla Champions:

“Dispiace non centrare la qualificazione in Champions: nel girone di ritorno avevamo vinto tante partite ma la prima parte di stagione ha pesato. Perdere un derby non è mai bello, speriamo di imparare per essere più forti il prossimo anno. A fine campionato è facile ritornare sulle occasioni perse: certamente le due mancate vittorie casalinghe con Udinese e Hellas Verona rappresentano punti che mancano tanto, allo stesso tempo però abbiamo vinto diverse volte all’ultimo minuto. Nel girone di ritorno abbiamo fatto bene però avevamo iniziato male: la Champions ci aveva tolto tante energie e qualche punto lo abbiamo perso per strada e ora ci manca”.

