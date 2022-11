Lucas Hernandez: operazione andata a buon fine

Dopo l’infortunio al ginocchio procurato durante il match Francia-Australia,Lucas Hernandez ha dovuto dire addio al Mondiale in Qatar. L’infortunio del terzino francese è grave e l’operazione era molto delicata. Malgrado ciò l’intervento chirurgico è andato a buon fine e ora Lucas avrà tutto il tempo a disposizione per rimettersi in forma e tornare a giocare con la maglia del suo Bayern Monaco a tempo debito.

Foto: Instagram Personale