Lucas Hernandez: “Nuno è il miglior terzino del mondo, ma se ha bisogno di me, io ci sono”

10/10/2025 | 13:54:44

Il difensore del PSG Lucas Hernandez ha parlato in un’intervista a Le Média Carré. Queste le sue parole sul compagno di squadra Nuno Mendes:

“Certo, è il miglior terzino sinistro del mondo, senza dubbio. Sono abituato a questo tipo di competizione: al Bayern avevo Alphonso Davies nel suo periodo migliore, era una vera Vespa in campo, anche lui il migliore del mondo, senza alcun dubbio. Io e Nuno andiamo molto d’accordo. Sono uno che non crea mai problemi. Se ha bisogno di me, sono qui per aiutarlo”.

Foto: Instagram Lucas Hernandez