Lucas Hernandez non si allena. Zaire-Emery out contro il Brest

Domani, alle ore 21:00, il PSG affronterà il Brest nel match valido per il ritorno dei playoff di Uefa Champions League. Nonostante il 3-0 netto dell’andata, la compagine parigina vorrà fare bella figura portando la vittoria a casa. Luis Enrique, però, non potrà fare affidamento su Zaire-Emery che sta proseguendo il percorso di riabilitazione per la caviglia sinistra alla quale ha subito una distorsione. Il club parigino, inoltre, ha comunicato che anche Lucas Hernandez è stato tra gli assenti nella sessione di allenamento odierna. Il tutto, però, è dovuto a motivi personali: “Lucas Hernandez è stato esonerato dall’allenamento odierno per motivi personali”.

FOTO: Instagram Lucas Hernandez