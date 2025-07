Lucas Hernandez: “La prossima stagione sarò al PSG”

17/07/2025 | 21:40:43

Tramite i propri canali social Lucas Hernandez ha lanciato un messaggio chiaro inequivocabile riguardo il proprio futuro al Paris Saint Germain. Ecco come il difensore ha risposto ai rumors su un suo possibile addio: “Un breve messaggio per dare seguito ai vari articoli di stampa e alle voci secondo cui avrei chiesto di lasciare il PSG se la mia situazione non fosse cambiata. Vorrei dire che non ho assolutamente chiesto di andarmene e che giocherò al PSG la prossima stagione, continuando a lavorare sodo ogni giorno per difendere i colori del Paris Saint-Germain al meglio delle mie possibilità, ogni volta che l’allenatore me ne darà l’opportunità! Grazie per il vostro supporto… Ici c’est Paris”.

Foto: Instagram PSG