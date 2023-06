Lucas Hernández alle visite mediche col PSG. Affare da 50 milioni

Lo annuncia Marca: Lucas Hernández diventerà un nuovo giocatore del PSG nelle prossime ore. Il difensore francese si è recato a Parigi questo giovedì stesso per sostenere una visita medica con la squadra parigina. L’idea è che l’attuale giocatore del Bayern Monaco firmi questo venerdì imminente per tre stagioni più un quarto anno facoltativo. L’operazione sarà chiusa a circa 50 milioni di euro. Si era parlato all’inizio di 40 milioni, ma l’accordo si è complicato perché il Bayern voleva più soldi. Il PSG realizza un acquisto che “francesizzerà” un po’ di più la sua squadra, mentre Lucas Hernández giocherà per un club francese per la prima volta nella sua carriera, dopo essere passato per Atlético e Bayern.

Foto: Instagram Hernandez