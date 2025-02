LUCAS GOURNA-DOUATH, MUSCOLI E INTENSITÀ PER LA MEDIANA GIALLOROSSA

La Roma sul gong del mercato si è portata a casa Lucas Gourna-Douath, centrocampista francese del Salisburgo. l club giallorosso ha deciso di investire molto sul 21enne ex Saint Etienne tanto che l’opzione di acquisto vincolata alle presenze è stata stabilita in 18 milioni.

Classe 2003, spiccata predisposizione alla riconquista del pallone e una grande fisicità, che gli consentono di dare il suo apporto durante tutto l’argo della gara. Non è un caso infatti che uno dei suoi principali sponsor sia stato proprio Claudio Ranieri, tecnico che vuole fare di lui il nuovo N’Golo Kante.

Nella stagione corrente il classe 2003 ha collezionato 4 presenze nei preliminari di Champions League, 6 incontri nella fase campionato della competizione, 11 partite in Bundesliga e 2 in Coppa d’Austria, segnando un gol. Con il Salisburgo ha raccolto 90 gettoni, impreziositi da 2 centri. In carriera ha vestito anche la maglia del Saint-Étienne, del Saint-Étienne B e del Liefering, giocando rispettivamente 65 sfide, con una rete, 6 match e una gara.

Foto: Instagram Roma