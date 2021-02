Lucarelli: “Stiamo cercando di uscire da questo momento, ora il margine di errore è limitato”

Alessandro Lucarelli, vice ds del Parma, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della gara del Bentegodi contro l’Hellas Verona: “Stiamo cercando in tutti i modi di uscire da questo momento, parliamo con la squadra per capire cosa non va e stimolarli. L’unica cosa che so è che tramite il lavoro si possono trasformare le cose negative in positive. Stasera ci aspettiamo che i ragazzi facciano una grande partita, il margine di errore è limitato”.

Fate tantissima fatica a trovare il gol…

“I numeri sono impietosi, ma dobbiamo cercare di dare una svolta anche sotto questo aspetto”.