Lucarelli: “Il gruppo è solido, non soffriremo nella seconda parte di stagione”. Poi su Kulusevski…

Il Club Manager del Parma, Alessandro Lucarelli, ha analizzato ai canali del club il momento di forma dell’undici di D’Aversa, soffermandosi poi sulle possibili operazioni di mercato dei ducali a gennaio: “Abbiamo un gruppo solido che davanti alle difficoltà reagisce sempre nel migliore dei modi. Sono convinto che non soffriremo come nella seconda parte della scorsa stagione. L’emergenza legata agli infortuni ci ha costretto a mandare in campo formazioni quasi obbligate”.

Kulusevski

“Resterà sicuramente con noi fino al termine del campionato. E’ un ragazzo molto giovane e non deve guardare troppo ciò che viene scritto su di lui. Gli elogi possono portare a un calo di rendimento. Deve continuare a fare ciò che ha fatto finora”.

Foto: Sito Parma