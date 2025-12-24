Luca Zidane: “Ho scelto l’Algeria e non la Francia? Un legame profondo”

24/12/2025 | 15:10:18

In un’intervista concessa a beIN Sports, Luca Zidane, figlio di Zizou, ha spiegato così il suo legame con l’Algeria e la scelta di prendere la Nazionale dei suoi nonni e non la Francia: “Pensando all’Algeria, la mente va direttamente a mio nonno. Fin da piccoli, abbiamo avuto una cultura algerina in famiglia. Ne ho parlato con lui prima di andarci, è diventato pazzo quando lo ha saputo. Ogni volta che vado in nazionale, mi chiama e mi dice che ho preso una buona decisione e che è orgoglioso di me. Poterlo rendere orgoglioso andando in selezione, è molto importante per me. La prossima maglia con il nome sopra la regalerò a lui”.

Probabilmente già alle 16 arriverà la sua primissima partita di Coppa d’Africa: “Ovviamente ne ho parlato con la mia famiglia. Erano tutti felici per me. In Africa, non c’è una partita facile. Sarà una CAN con sempre molta intensità. Ci sono ottime selezioni e sarà una bella competizione. Papà? Come ogni padre, era con me, mi ha detto che era una mia scelta, che poteva consigliarmi ma che era una mia scelta”.

Foto: Instagram personale