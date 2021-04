Luca Percassi: “Muriel sta vivendo un momento di maturità, ce lo teniamo stretto. Mercato? Nulla di reale”

L’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi ha parlato a Bergamo Tv in occasione del rinnovo della partnership tra Sesaab e la società nerazzurra: “Non ci poniamo obiettivi, se non fare il massimo possibile. Con la Fiorentina sarà difficile, perchè è una squadra che ha espresso meno probabilmente del suo reale potenziale. Muriel? Ha un talento straordinario, vive un momento di grande maturità, ce lo teniamo stretto”.

Infine anche una risposta alle tante indiscrezioni circolate negli ultimi giorni: “Riguardo al mercato al momento non c’è nulla di reale e concreto, se non quello che abbiamo in testa per essere più competitivi il prossimo anno”.

Foto: sito Atalanta