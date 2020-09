Luca Pellegrini, solo Genoa! E’ già arrivato in Liguria

Luca Pellegrini al Genoa. Anzi: Luca Pellegrini soltanto al Genoa con Preziosi subito in pole, come vi abbiamo svelato domenica scorsa. Al punto che il terzino sinistro di proprietà della Juve è già in Liguria per le formalità di rito. Un colpo importante per il Genoa scatenato (ora sulle tracce di Balotelli, con apertura), ulteriore conferma che Pellegrini mai sarebbe andato a Firenze, semplicemente perché non avrebbe giocato con Biraghi titolare. Infatti… Ora la Juve valuterà la posizione di De Sciglio, ufficialmente sul mercato, con Emerson Palmieri che resta un pallino di Paratici dallo sconosciuto giugno e come ricordato anche ieri sera.

Foto: Instagram personale