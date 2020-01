Luca Pellegrini: “Potevo andare alla Lazio, ma la Roma si mosse prima”

Luca Pellegrini, terzino della Juventus in prestito al Cagliari, ha iniziato la sua carriera nella Roma. Il terzino sinistro, classe 1999, ha confessato in un’intervista a Calcio 2000 di essere stato molto vicino alla Lazio: “Dopo che ho fatto il provino con la Roma, sono stato contattato dalla Lazio. Sembrava potesse nascere qualcosa di importante ma, al momento di concludere, la Lazio mi ha posticipato l’incontro di tre giorni. Bene, proprio in quei giorni di attesa, mi ha richiamato la Roma e ho firmato con i giallorossi. Direi sliding doors, no?“.

Foto: Twitter Cagliari